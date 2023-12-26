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"Нахчыван Агросервис" выбирает аудитора

"Нахчыван Агросервис" выбирает аудитора ОАО "Нахчыван Агросервис", принадлежащее Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики, объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2022-2023 годы в соответствии с международными стандартами.
Финансы
26 декабря 2023 г. 09:49
Нахчыван Агросервис выбирает аудитора

ОАО "Нахчыван Агросервис", принадлежащее Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики, объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2022-2023 годы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе котировок составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 17:00 12 января в административное здание акционерного общества, расположенное в квартале Хатаи (г. Нахчыван).

Предложения будут рассмотрены 15 января в 10:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке "Naxçıvan Aqroservis" auditor seçir

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