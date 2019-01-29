Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета - СПИСОК

29 января, 2019 19:37

https://report.az/storage/news/baad049a7342346f8df32602c5d2febe/989addf6-d5ac-4fa1-9eb9-a83d022044f5_292.jpg Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики: Мамедову Кянану Алескер оглу – начальнику Бакинского Главного таможенного управления Расулову Масуму Эйналы оглу – начальнику Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Другим распоряжение главы государства, за отличие при выполнении служебных обязанностей глава государства наградил следующих сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Гусейнова Исмаила Халил оглу Халилова Тамкина Гасан оглу Гаралова Самеда Асад оглу медалью "За отличие на государственной службе" Аббасова Мехмана Аббас оглу Агаева Зию Агадаи оглу Ахмедова Вугара Самед оглу Алиева Алекбера Абдулла оглу Аскерова Ниязи Магеррам оглу Гусейнова Руслана Сабир оглу Исмаилова Афтандила Низами оглу Гарибова Махина Гейдар оглу Мехди Акифа Ибад оглу Мамедова Галиба Муслим оглу Мамедова Рашада Гурбан оглу Насирова Валида Маис оглу Насирову Минаю Рамиз гызы Ниязову Ираду Самед гызы.

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