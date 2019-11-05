"Нафтогаз" разместил евробонды на $500 млн

Компания "Нафтогаз Украины" разместила семилетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов под 7,625% годовых.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Вчера, 4 ноября, была определена цена 7-летних еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 500 млн долларов США на уровне 7,625% годовых", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" уточнили, что будут выплачивать проценты дважды в год - в мае и ноябре, а привлеченные средства ожидают к поступлению 8 ноября - "после завершения стандартных юридических процедур". "Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий <...>. Fitch Ratings присвоил "Нафтогазу" долгосрочный кредитный рейтинг "B" с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc <..>", - сообщили подробности в пресс-службе.

По мнению председателя правления украинского предприятия Андрея Коболева, "компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нафтогазу" эффективно конкурировать на украинском рынке".

В июле текущего года "Нафтогаз" разместил два выпуска еврооблигаций - на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 млн долларов с погашением в 2022 году.