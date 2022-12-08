Надир Рамазанов: Новая экономическая модель предполагает рост за счет частных инвестиций

Основный месседж отчета Всемирного банка о том, как добиться экономического роста в Азербайджане заключается в том, чтобы добиться его за счет частных инвестиций.

Основный месседж отчета Всемирного банка о том, как добиться экономического роста в Азербайджане заключается в том, чтобы добиться его за счет частных инвестиций.

Как передает Report, об этом журналистам заявил старший экономист Всемирного банка Надир Рамазанов.

По его словам, данный отчет, который представляется Всемирным банком всем странам-членам на постоянной основе, направлен на то, чтобы исследовать первичные экономические процессы, происходящие в стране, предоставить наилучшие советы для увеличения экономического роста. В Азербайджане подготовка такого отчета началась с прошлого года.

Основной посыл отчета - переход на новую модель роста экономики, которая согласуется со стратегией социально-политического развития страны на 2022-2026.

"Новая экономическая модель, направленная на рост, будет основана инвестициях частного сектора", - сказал Н.Рамазанов.

Важная часть отчета посвящена вопросам увеличения роли частного сектора в жизни страны, роста человеческого капитала, а также тому, какие реформы необходимы в системе управления экономической.