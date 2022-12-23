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Надир Алпаслан: Турецкие туристические компании хотят инвестировать в Карабах

Надир Алпаслан: Турецкие туристические компании хотят инвестировать в Карабах Большое количество турецких туристических компаний хотят инвестировать в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Финансы
23 декабря 2022 г. 13:04
Надир Алпаслан: Турецкие туристические компании хотят инвестировать в Карабах

Большое количество турецких туристических компаний хотят инвестировать в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на 2-м заседании Совместной комиссии по туризму между Азербайджаном и Турцией в Баку заявил заместитель министра культуры и туризма соседней страны, сопредседатель комиссии Надир Алпаслан.

По его словам, две страны должны тесно сотрудничать, чтобы правильно оценить богатое культурное наследие Карабаха: "В туристическом секторе Турции есть компании с почти 50-летним опытом. Они хотят инвестировать в Азербайджан, так же, как в нашу страну".

Напомним, что до сих пор на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было потрачено 4,4 миллиарда манатов. Из государственного бюджета 2023 года на эти работы предусмотрено 3 миллиарда манатов. Это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

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Версия на английском языке Nadir Alpaslan: Many Turkish investors want to invest in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nadir Alpaslan: "Türkiyənin çoxlu sayda investoru Qarabağa sərmayə qoymaq istəyir"

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