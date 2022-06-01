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Национальный депозитарный центр сократил купонные выплаты более чем на 25%

Национальный депозитарный центр сократил купонные выплаты более чем на 25% Национальный депозитарный центр обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям за май этого года.
Финансы
1 июня 2022 г. 16:37
Национальный депозитарный центр сократил купонные выплаты более чем на 25%

Национальный депозитарный центр обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям за май этого года.

По данным Report, в прошлом месяце организация выплатила 851 инвестору 71,7 млн манатов и 1,4 млн долларов США (в общей сложности 74,1 млн манатов).

Это на 25,2% меньше, чем в мае прошлого года.

Платежи осуществлялись для Министерства финансов, Государственной нефтяной компании (SOCAR), ОАО Unibank, ЗАО Embafinance и ЗАО International, ООО Ferrum Capital, ООО Optimal Elektronika и ООО Авиакомпания Silk Way West.

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Версия на азербайджанском языке Milli Depozit Mərkəzi kupon ödənişlərini 25 %-dən çox azaldıb

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