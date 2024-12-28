Национальный депозитарный центр предпринял меры для защиты информационной инфраструктуры от ЧС

Информационные системы и резервы Национального депозитарного центра Азербайджана переведены в "Правительственное облако".

Информационные системы и резервы Национального депозитарного центра Азербайджана переведены в "Правительственное облако".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления центра Агагусейн Худавердиев на брифинге, посвященном электронной системе E-vote.

По его словам, в целях обеспечения сохранности информационной инфраструктуры при чрезвычайных ситуациях в Евлахском резервном центре завершены необходимые технические работы.

"Принятые меры считаются важным прогрессом в укреплении безопасности и устойчивости конфиденциальных данных", - подчеркнул Худавердиев.