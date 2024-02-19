Национальный депозитарный центр обнародовал новую стратегию развития

Национальный депозитарный центр (НДЦ) обнародовал стратегию развития на 2024-2026 годы.

Национальный депозитарный центр (НДЦ) обнародовал стратегию развития на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report, в документе отражены 4 стратегические цели (инициативы).

Первая цель включает развитие направлений деятельности.

Второй целью является повышение эффективности операций и услуг, в том числе создание ИТ-инфраструктуры и повышение уровня цифровизации.

Третья цель - это создание надежного, устойчивого института, усиление информационной безопасности, улучшение корпоративного имиджа.

Четвертая цель заключается в формировании эффективной рабочей среды и профессиональной команды, включая совершенствование процессов управления человеческими ресурсами, развитие корпоративной культуры.