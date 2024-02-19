О нас

Национальный депозитарный центр обнародовал новую стратегию развития

Национальный депозитарный центр обнародовал новую стратегию развития Национальный депозитарный центр (НДЦ) обнародовал стратегию развития на 2024-2026 годы.
Финансы
19 февраля 2024 г. 14:15
Национальный депозитарный центр обнародовал новую стратегию развития

Национальный депозитарный центр (НДЦ) обнародовал стратегию развития на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report, в документе отражены 4 стратегические цели (инициативы).

Первая цель включает развитие направлений деятельности.

Второй целью является повышение эффективности операций и услуг, в том числе создание ИТ-инфраструктуры и повышение уровня цифровизации.

Третья цель - это создание надежного, устойчивого института, усиление информационной безопасности, улучшение корпоративного имиджа.

Четвертая цель заключается в формировании эффективной рабочей среды и профессиональной команды, включая совершенствование процессов управления человеческими ресурсами, развитие корпоративной культуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Depozit Mərkəzi yeni İnkişaf Strategiyasını ictimaiyyətə açıqlayıb

Другие новости из категории

В Азербайджане начинается прием заявок на льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане начинается прием заявок на льготные ипотечные кредиты
19 февраля 2024 г. 12:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2024)
19 февраля 2024 г. 09:31
ГФСЗ Нахчывана выбирает аудитора
ГФСЗ Нахчывана выбирает аудитора
19 февраля 2024 г. 09:29
Назначен новый глава правления Bank of Baku
Назначен новый глава правления Bank of Baku
17 февраля 2024 г. 12:20
Казахстан изучает опыт Азербайджана в налоговом администрировании
ФотоКазахстан изучает опыт Азербайджана в налоговом администрировании
17 февраля 2024 г. 10:58
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2024)
17 февраля 2024 г. 09:40
Fitch оценило состояние банковского сектора Азербайджана
Fitch оценило состояние банковского сектора Азербайджана
17 февраля 2024 г. 09:40
Fitch назвало причину отсрочки Азербайджаном планов по сокращению ненефтяного дефицита госбюджета
Fitch назвало причину отсрочки Азербайджаном планов по сокращению ненефтяного дефицита госбюджета
17 февраля 2024 г. 09:04
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне BB+ с позитивным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" с позитивным прогнозом
17 февраля 2024 г. 07:42
Бакинская биржа включила в листинг облигации Исполнительного кредитного агентства
Бакинская биржа включила в листинг облигации Исполнительного кредитного агентства
16 февраля 2024 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi