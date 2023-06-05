Национальный депозитарий Азербайджана сможет оказывать финансовые услуги без получения лицензии

Центральный депозитарий Азербайджана (в настоящее время Национальный депозитарный центр) может оказывать финансовые услуги по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами без получения лицензии.

Центральный депозитарий Азербайджана (в настоящее время Национальный депозитарный центр) может оказывать финансовые услуги по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами без получения лицензии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О ценных бумагах".

Согласно документу, эти услуги следующие:

- открытие и ведение денежных счетов для инвестиционных компаний, банков, оказывающих инвестиционные услуги, эмитентов инвестиционных ценных бумаг, депозитариев инвестиционных фондов, управляющих инвестиционными фондами и номинальных держателей;

- оказание клиринговых и расчетных услуг по денежным счетам.