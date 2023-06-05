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Национальный депозитарий Азербайджана сможет оказывать финансовые услуги без получения лицензии

Национальный депозитарий Азербайджана сможет оказывать финансовые услуги без получения лицензии Центральный депозитарий Азербайджана (в настоящее время Национальный депозитарный центр) может оказывать финансовые услуги по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами без получения лицензии.
Финансы
5 июня 2023 г. 13:21
Национальный депозитарий Азербайджана сможет оказывать финансовые услуги без получения лицензии

Центральный депозитарий Азербайджана (в настоящее время Национальный депозитарный центр) может оказывать финансовые услуги по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами без получения лицензии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О ценных бумагах".

Согласно документу, эти услуги следующие:

- открытие и ведение денежных счетов для инвестиционных компаний, банков, оказывающих инвестиционные услуги, эмитентов инвестиционных ценных бумаг, депозитариев инвестиционных фондов, управляющих инвестиционными фондами и номинальных держателей;

- оказание клиринговых и расчетных услуг по денежным счетам.

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