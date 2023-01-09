Национальный банк Швейцарии столкнулся в 2022 году с рекордными убытками

Повышение курса валюты в 2022 году привело Национальный банк Швейцарии (НБШ) к рекордному убытку.

Повышение курса валюты в 2022 году привело Национальный банк Швейцарии (НБШ) к рекордному убытку.

Как передает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel, дефицит федерального резерва по итогам прошедших 12 месяцев составил 132 млрд франков.

Издание отмечает, что повышение курса франка привели к рекордным убыткам Швейцарского национального банка (ШНБ) в прошлом году. Согласно предварительным данным, в 2022 году Федеральный резерв зафиксировал дефицит в размере 132 миллиардов франков. Это самая большая потеря за 115-летнюю историю Центрального банка.

Для сравнения, прибыль Центробанка Швейцарии по итогам 2021 года составила 26,3 млрд франков. В тот год федеральное правительство и кантональные власти получили выплаты в размере 6 млрд франков, а акционеры - по 15 франков дивидендов за ценную бумагу.

В 2023 году руководство регулятора намерено отказаться от денежных выплат в связи с негативными финансовыми результатами в 2022-м.

До недавнего времени самый большой убыток местного ЦБ аналитики фиксировали в 2015-м, когда потери составили 23 млрд франков, уточняется в заметке.