О нас

Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления.
Финансы
20 июня 2024 г. 13:04
Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ страны.

"Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%. Изменение ставки вступает в силу 21 июня 2024 года. Авуары (средства банка или государства в инвалюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в банках иностранных государств; вклады частных лиц и организаций в банках - ред.) до востребования, находящиеся в распоряжении банков SNB, оплачиваются до определенного порогового значения по ключевой ставке SNB и сверх этого порогового значения по ставке 0,75%. Национальный банк также готов при необходимости проявлять активность на валютном рынке", - сказано в документе.

Регулятор объяснил, что принял это решение из-за снижения инфляционного давления, чтобы сохранить хорошие денежно-кредитные условия.

Базовая ставка уже была снижена с 1,75% до 1,50% в марте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Switzerland makes second interest rate cut as major economies diverge on monetary policy easing

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi