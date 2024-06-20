Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления.

Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ страны.

"Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%. Изменение ставки вступает в силу 21 июня 2024 года. Авуары (средства банка или государства в инвалюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в банках иностранных государств; вклады частных лиц и организаций в банках - ред.) до востребования, находящиеся в распоряжении банков SNB, оплачиваются до определенного порогового значения по ключевой ставке SNB и сверх этого порогового значения по ставке 0,75%. Национальный банк также готов при необходимости проявлять активность на валютном рынке", - сказано в документе.

Регулятор объяснил, что принял это решение из-за снижения инфляционного давления, чтобы сохранить хорошие денежно-кредитные условия.

Базовая ставка уже была снижена с 1,75% до 1,50% в марте.