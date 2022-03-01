Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%

Правление Национального банка Кыргызстана повысило учетную (ключевую) ставку на 150 базисных пунктов - до 10%.

Правление Национального банка Кыргызстана повысило учетную (ключевую) ставку на 150 базисных пунктов - до 10%.

Как передает Report, об этом сообщил сайт регулятора.

В Нацбанке отмечают, что экономика Кыргызстана продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19. Сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации вместе с ростом геополитических рисков в мире являются преобладающими факторами негативного влияния внешней среды на экономические процессы внутри страны, в том числе на динамику потребительских цен.

В Кыргызстане инфляция остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие и горюче-смазочные материалы. На 18 февраля 2022 года она составила в годовом выражении 10,6%. С начала текущего года цены выросли на 1,5%.

"При этом перспективы динамики цен в стране во многом зависят от условий торговли со странами - основными торговыми партнерами, прежде всего Россией и Казахстаном. Учитывая общее влияние геополитических рисков на все страны нашего региона, условия торговли Кыргызской Республики не претерпели значительных изменений. Вместе с тем, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках, сложившаяся на фоне нарастающих геополитических рисков, формирует дополнительное инфляционное давление в стране", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается также, что цикл ужесточения денежно-кредитных условий продолжается на фоне предпринимаемых центробанком мер по сдерживанию монетарной составляющей инфляции и минимизации внешнеэкономических потрясений. Вместе с тем, ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные ставки на межбанковском рынке растут и формируются в пределах установленного Нацбанком процентного коридора. Основные показатели деятельности финансово-кредитных организаций свидетельствуют о достаточном запасе прочности. Это позволяет сохранить устойчивость финансово-банковской системы. Банковская система располагает достаточным объемом ликвидности в национальной валюте.

Следующее заседание правления центробанка по размеру учетной ставки состоится 25 апреля 2022 года. Но при необходимости регулятор готов провести внеплановое заседание по этому вопросу.