О нас
Аудио новости

Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%

Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10% Правление Национального банка Кыргызстана повысило учетную (ключевую) ставку на 150 базисных пунктов - до 10%.
Финансы
1 марта 2022 г. 11:22
Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%

Правление Национального банка Кыргызстана повысило учетную (ключевую) ставку на 150 базисных пунктов - до 10%.

Как передает Report, об этом сообщил сайт регулятора.

В Нацбанке отмечают, что экономика Кыргызстана продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19. Сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации вместе с ростом геополитических рисков в мире являются преобладающими факторами негативного влияния внешней среды на экономические процессы внутри страны, в том числе на динамику потребительских цен.

В Кыргызстане инфляция остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие и горюче-смазочные материалы. На 18 февраля 2022 года она составила в годовом выражении 10,6%. С начала текущего года цены выросли на 1,5%.

"При этом перспективы динамики цен в стране во многом зависят от условий торговли со странами - основными торговыми партнерами, прежде всего Россией и Казахстаном. Учитывая общее влияние геополитических рисков на все страны нашего региона, условия торговли Кыргызской Республики не претерпели значительных изменений. Вместе с тем, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках, сложившаяся на фоне нарастающих геополитических рисков, формирует дополнительное инфляционное давление в стране", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается также, что цикл ужесточения денежно-кредитных условий продолжается на фоне предпринимаемых центробанком мер по сдерживанию монетарной составляющей инфляции и минимизации внешнеэкономических потрясений. Вместе с тем, ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные ставки на межбанковском рынке растут и формируются в пределах установленного Нацбанком процентного коридора. Основные показатели деятельности финансово-кредитных организаций свидетельствуют о достаточном запасе прочности. Это позволяет сохранить устойчивость финансово-банковской системы. Банковская система располагает достаточным объемом ликвидности в национальной валюте.

Следующее заседание правления центробанка по размеру учетной ставки состоится 25 апреля 2022 года. Но при необходимости регулятор готов провести внеплановое заседание по этому вопросу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке National Bank of Kyrgyzstan raises discount rate to 10%

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi