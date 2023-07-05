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Национальное антидопинговое агентство Азербайджана завершило прошлый год с убытками

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана завершило прошлый год с убытками Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) завершило 2022 год с убытком в 310 тысяч манатов. В 2021 году прибыль агентства по итогам года составила 597 тысяч манатов.
Финансы
5 июля 2023 г. 10:42
Национальное антидопинговое агентство Азербайджана завершило прошлый год с убытками

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) завершило 2022 год с убытком в 310 тысяч манатов. В 2021 году прибыль агентства по итогам года составила 597 тысяч манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году операционные доходы AMADA составили 3,235 млн манатов (на 2,8% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 3,589 млн манатов (на 35,8% больше), а доходы за счет капитальных резервов - 44 тыс. манатов (в 2,1 раза меньше).

На 1 января этого года активы AMADA составляли 948 тыс. манатов, что на 27,7% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства агентства выросли на 30,5% и достигли 514 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился в 2,1 раза - до 434 тыс. манатов.

Напомним, что AMADA была создана в 2016 году.

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