Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты выбирает аудитора

Подведомственная Министерству труда и социальной защиты населения Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

Подведомственная Министерству труда и социальной защиты населения Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 16:00 18 августа, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:00 часов 28 августа в административное здание учреждения, расположенное по адресу город Баку, Ясамальский район, проспект Мухаммеда Нахчывани, 25 А.

Предложения будут рассмотрены 29 августа в 16:00 по указанному адресу.