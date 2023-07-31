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Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты выбирает аудитора

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты выбирает аудитора Подведомственная Министерству труда и социальной защиты населения Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.
Финансы
31 июля 2023 г. 09:40
Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты выбирает аудитора

Подведомственная Министерству труда и социальной защиты населения Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 16:00 18 августа, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:00 часов 28 августа в административное здание учреждения, расположенное по адресу город Баку, Ясамальский район, проспект Мухаммеда Нахчывани, 25 А.

Предложения будут рассмотрены 29 августа в 16:00 по указанному адресу.

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