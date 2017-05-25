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    Национальный банк Украины вновь снизил ключевую ставку

    Это необходимо для достижения целей по инфляции в 2017–2018 годах

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Национальный банк Украины (НБУ) в рамках курса на смягчение денежно-кредитной политики принял решение снизить учетную ставку на 0,5 п. п. - до 12,5% годовых.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, решение вступит в силу с 26 мая.

    Аналогичное решение было принято месяцем ранее. Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало в марте-августе 2015 года.

    "Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017–2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сообщает регулятор. 

    Отметим, что потребительская инфляция в апреле замедлилась до 12,2%. 

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