Национальный банк Украины вновь снизил ключевую ставку

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Национальный банк Украины (НБУ) в рамках курса на смягчение денежно-кредитной политики принял решение снизить учетную ставку на 0,5 п. п. - до 12,5% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, решение вступит в силу с 26 мая.

Аналогичное решение было принято месяцем ранее. Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало в марте-августе 2015 года.

"Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017–2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - сообщает регулятор.

Отметим, что потребительская инфляция в апреле замедлилась до 12,2%.