Министр экономики и финансов Ирана прибыл в Азербайджан

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министр экономики и финансов Ирана Али Тайебния прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства Ирана в Азербайджане.

В ходе двустороннего визита А.Тайебния обсудит в Азербайджане вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и банковской сферах.

Отметим, что визит осуществляется по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева.