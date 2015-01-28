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    Министр экономики и финансов Ирана прибыл в Азербайджан

    Визит осуществляется по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министр экономики и финансов Ирана Али Тайебния прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в  международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства Ирана в Азербайджане.

    В ходе двустороннего визита А.Тайебния обсудит в Азербайджане вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и банковской сферах.

    Отметим, что визит осуществляется по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева.

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