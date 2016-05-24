​Начался визит президента EBRD в Азербайджан

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Начался официальный визит президента Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сира Сума Чакрабарти в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на бакинский офис банка, Чакрабарти проведет встречи в ряде министерств и государственных ведомств.

В рамках визита запланированы встречи с министром экономики Шахином Мустафевым, председателем Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфатом Асланлы, представителями коммерческих банков, с которыми сотрудничает EBRD.

Отметим, что визит продлится два дня и завершится 25 мая пресс-конференцией.