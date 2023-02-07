Начальник Государственной налоговой службы Нахчывана представлен коллективу

Начальник Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Аббас Исмаилов представлен коллективу.

Начальник Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Аббас Исмаилов представлен коллективу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при министерстве экономики.

Выступившие на мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров и полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли поздравили начальника службы с назначением и пожелали успехов в работе.

Отметим, что А.Исмаилов был назначен на должность начальника Государственной налоговой службы распоряжением первого заместителя председателя Верховного Меджлиса НАР, и.о председателя Верховного Меджлиса Азера Зейналова от 6 февраля.