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Началась подписка на новые облигации ASCO

Началась подписка на новые облигации ASCO С сегодняшнего дня началась подписка на новые облигации ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на общую сумму 50 млн долларов США.
Финансы
18 декабря 2023 г. 13:11
Началась подписка на новые облигации ASCO

С сегодняшнего дня началась подписка на новые облигации ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на общую сумму 50 млн долларов США.

Как сообщает Report, процесс продлится до 18 февраля.

Напомним, что решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в листинг в премиальном сегменте рынка включены 50 000 именных, процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.

Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Однако лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Облигации будут размещены методом открытой подписки. Выкуп ценных бумаг эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен, но за 2 года до окончания срока обращения эмитент получает право выкупить облигации у инвесторов по номинальной стоимости.

Напомним, что 3 марта этого года ASCO разместило облигации на сумму 100 млн долларов США на тех же условиях. Инвесторы подали 125 заявок на 113,997 млн долларов США. 89,1% заявок поступило от юридических лиц, а 10,9% - от физических лиц.

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