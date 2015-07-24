​Начальник Финансового управления по Акстафинскому району освобожден от занимаемой должности

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Согласно результатам оценки рисков Государственной службой финансового контроля министерства финансов, в соответствии с составленным планом работы, в Финансовом управлении по Акстафинскому району прошли мониторинги.

Как сообщает Report, в результате проверок начальник Финансового управления был освобожден от занимаемой должности.

Согласно заявлению министерства, в целях ликвидации выявленных недочетов, пресечения аналогичных случаев в других организациях и принятия мер в отношении причастных к недочетам должностных лиц, в соответствующие органы местной и центральной исполнительной власти были отосланы письма.