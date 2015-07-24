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    ​Начальник Финансового управления по Акстафинскому району освобожден от занимаемой должности

    Для принятия мер в отношении причастных к недочетам должностных лиц в органы местной и центральной исполнительной власти были отосланы письма

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Согласно результатам оценки рисков Государственной службой финансового контроля министерства финансов, в соответствии с составленным планом работы, в Финансовом управлении по Акстафинскому району прошли мониторинги. 

    Как сообщает Report, в результате проверок начальник Финансового управления был освобожден от занимаемой должности.

    Согласно заявлению министерства, в целях ликвидации выявленных недочетов, пресечения аналогичных случаев в других организациях и принятия мер в отношении причастных к недочетам должностных лиц, в соответствующие органы местной и центральной исполнительной власти были отосланы письма.  

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