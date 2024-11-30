Нацдепозитарный центр Азербайджана проводит тендер на услуги добровольного медстрахования

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана объявил открытый тендер на приобретение услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников и членов их семей.

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана объявил открытый тендер на приобретение услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников и членов их семей.

Как сообщает Report , взнос за участие в тендере составляет 150,88 манатов.

Заинтересованные лица могут представить свои предложения до 10:00 24 декабря по адресу: город Баку, проспект Гасан бека Зардаби, 2А. Вскрытие предложений состоится в тот же день в 10:00 по указанному адресу.

В рамках закупки предусмотрено VIP медицинское страхование (минимум 10 000 манатов) для 3 сотрудников и 3 членов их семей, стандартный пакет медицинского страхования (минимум 5 000 манатов) для 79 сотрудников и 53 членов их семей.

Отметим, что в настоящее время услуги добровольного медицинского страхования сотрудникам НДЦ предоставляются ОАО Meqa Sığorta. Стоимость контракта составляет 24,24 тысячи манатов.