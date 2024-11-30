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Нацдепозитарный центр Азербайджана проводит тендер на услуги добровольного медстрахования

Нацдепозитарный центр Азербайджана проводит тендер на услуги добровольного медстрахования Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана объявил открытый тендер на приобретение услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников и членов их семей.
Финансы
30 ноября 2024 г. 18:11
Нацдепозитарный центр Азербайджана проводит тендер на услуги добровольного медстрахования

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана объявил открытый тендер на приобретение услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников и членов их семей.

Как сообщает Report, взнос за участие в тендере составляет 150,88 манатов.

Заинтересованные лица могут представить свои предложения до 10:00 24 декабря по адресу: город Баку, проспект Гасан бека Зардаби, 2А. Вскрытие предложений состоится в тот же день в 10:00 по указанному адресу.

В рамках закупки предусмотрено VIP медицинское страхование (минимум 10 000 манатов) для 3 сотрудников и 3 членов их семей, стандартный пакет медицинского страхования (минимум 5 000 манатов) для 79 сотрудников и 53 членов их семей.

Отметим, что в настоящее время услуги добровольного медицинского страхования сотрудникам НДЦ предоставляются ОАО Meqa Sığorta. Стоимость контракта составляет 24,24 тысячи манатов.

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