Нацбанк Казахстана рассказал о выбранной опции реструктуризации долга азербайджанского банка

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Национальном банке Казахстана огласили результаты прошедшего в Баку голосования о реструктуризации долговых обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), в ценные бумаги которого было инвестировано 250 млн долларов из средств ЕНПФ. Нацбанком совместно с правительством Казахстана была выбрана вторая предложенная опция реструктуризации из трех вариантов, предусматривающая обмен долга МБА на 15-летние суверенные облигации Азербайджана с купонным вознаграждением 3,5% годовых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Отметим, что второй вариант предлагает обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА на 250 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5%.

"По информации МБА, завершение процедуры реструктуризации ожидается в первой половине сентября текущего года. В настоящее время со стороны Нацбанка проводится вся необходимая работа, направленная на получение возмещения по пенсионным активам, согласно одобренному плану реструктуризации МБА", - прокомментировали в Нацбанке.

Отметим, что план реструктуризации внешних обязательств МБА был принят на общем собрании кредиторов 18 июля 2017 года. В голосовании приняли участие кредиторы, которым принадлежит 94,1% внешних обязательств, из которых 93,9% проголосовали в пользу плана реструктуризации. По итогам реструктуризации будет произведен обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте в размере около 3,34 млрд на новые облигации банка и государства, а также будут выплачены средства в виде начисленных, но невыплаченных процентов за период с 10 мая по 1 сентября 2017 года кредиторам, правомочным по старшему и субординированному долгу.