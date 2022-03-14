Нацбанк Украины запретил свободно вывозить за границу более 10 тыс. евро

Национальный банк Украины (НБУ) запретил свободный вывоз более 10 тыс. евро из страны.

Национальный банк Украины (НБУ) запретил свободный вывоз более 10 тыс. евро из страны.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил НБУ.

Регулятор напомнил, что 4 марта были внесены изменения в постановление "О работе банковской системы в период введения военного положения", которые давали возможность физическим лицам не предоставлять подтверждающие документы во время перевозки валютных ценностей за границу.

"На сегодня с целью предотвращения вывода капитала за рубеж, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за границу стоимостью выше 10 тыс. евро (в эквиваленте)", - говорится в сообщении.

В том числе такими подтверждениями являются документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Украине ввели серьезные ограничения на операции с валютой.