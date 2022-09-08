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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на высоком уровне

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на высоком уровне Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 9 сентября 2022 года. Решение принято, несмотря на скачок инфляции.
Финансы
8 сентября 2022 г. 15:26
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на высоком уровне

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 9 сентября 2022 года. Решение принято, несмотря на скачок инфляции.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

"Такой уровень учетной ставки при текущих условиях является достаточным для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами", - сказал он.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

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Версия на английском языке Ukraine’s National Bank keeps discount rate at high level

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