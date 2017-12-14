Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 13,5 до 14,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года. Учитывая усиление инфляционных рисков, проведение более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

После решения доллар в Украине подешевел на 0,85%, до 27,03 гривны.

Отметим, что 26 октября 2017 года регулятор повысил ставку до уровня 13,5%, объяснив это превышением планируемого уровня инфляции.