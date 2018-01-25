Нацбанк Украины повысил учетную ставку на 1,5 процентных пункта

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 14,5% до 16%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По информации, повышение учетной ставки направлено на снижение давления на гривну и уменьшение инфляции.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года. Более жесткая монетарная политика будет содействовать постепенному снижению потребительской инфляции и возвращению ее в целевой диапазон в середине 2019 года", - говорится в сообщении.

После данного решения курс доллара в Украине снизился на 0,7%, до 28,75 гривны.

В 2017 году Нацбанк пять раз менял процентную ставку. В последний раз регулятор повысил ставку в декабре с 13,5%, до 14,5% годовых.