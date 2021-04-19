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Нацбанк Украины ищет варианты использования своей цифровой валюты

Нацбанк Украины ищет варианты использования своей цифровой валюты Пилотный проект "Е-гривня", в ходе которого было выпущено ограниченное количество электронной нацвалюты в эквиваленте 5,443 тысячи гривны, проводился с февраля по декабрь 2018 года
Финансы
19 апреля 2021 г. 16:43
Нацбанк Украины ищет варианты использования своей цифровой валюты

Запуск цифровой гривни требует конкретных вариантов ее использования, сейчас такие кейсы изучаются.

Как передает report, об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Как говорят коллеги, нужно найти use-case, то есть вариант использования, найти, где эта е-гривня будет более полезной для граждан, участников рынка и государства", – сказал Шевченко.

"Мы сейчас прорабатываем набор use-cases для Украины, определяем, где нам это будет полезным, запустили опрос", – добавил глава НБУ.

По его словам, центробанк ведет диалог с профессиональными участниками рынка, определяет потенциальный спрос.

"Мы пока говорим с профессиональными участниками рынка: в конце прошлого года наша команда запустила анкетирование и попросила экспертов ответить на ряд вопросов, касающихся шести возможных use-cases для е-гривни, чтобы определить потенциальный спрос. Они затрагивают сферы розничных и корпоративных платежей, целевых социальных выплат, расчетов за ценные бумаги и даже трансграничных платежей", – пояснил Шевченко.

Как сообщалось ранее, пилотный проект "Е-гривня", в ходе которого Нацбанк выпустил ограниченное количество электронной национальной валюты в эквиваленте 5,443 тысячи гривны, проводился с февраля по декабрь 2018 года.

Для пилотного проекта была выбрана централизованная модель выпуска е-гривни, когда эмитентом и технологической платформой является центробанк. Вместе с тем существует и вторая модель выпуска – децентрализованная, при которой Нацбанк является контролером, а банки, небанковские учреждения и мобильные операторы – эмитентами. Она может быть использована при фактическом введении е-гривни, отмечали ранее в НБУ.

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