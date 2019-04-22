Нацбанк Украины после выборов снизил курс гривны

Нацбанк Украины немного понизил курс гривны на следующий день, после второго тура выборов президента Украины, установив официальный курс доллара на 22 апреля на уровне 26,85 гривны против 26,83 гривны на 19 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Нацбанк также установил официальный курс евро на 22 апреля на уровне 30,21 гривны против 30,19 гривны на 19 апреля

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 90,25% протоколов.