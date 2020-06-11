Наверх

Нацбанк Украины понизил учетную ставку

Нацбанк Украины понизил учетную ставку

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. 

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регулятора.

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года», — говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что это рекордно низкая ставка. 24 апреля Национальный банк снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых.

Максимальная ставка устанавливалась на уровне в 30% в 2015 году, минимальный уровень в 6,5% был в 2013-2014 годах.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!