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Нацбанк Швейцарии: Поглощение Credit Suisse предотвратило финансовый кризис в мире

Нацбанк Швейцарии: Поглощение Credit Suisse предотвратило финансовый кризис в мире Поглощение второго по объемам капитализации швейцарского банка Credit Suisse (CS) со стороны крупнейшей кредитной организации страны - UBS - помогло спасти не только окончательный крах первого, но и предотвратить мировой финансовый кризис.
Финансы
4 апреля 2023 г. 14:08
Нацбанк Швейцарии: Поглощение Credit Suisse предотвратило финансовый кризис в мире

Поглощение второго по объемам капитализации швейцарского банка Credit Suisse (CS) со стороны крупнейшей кредитной организации страны - UBS - помогло спасти не только окончательный крах первого, но и предотвратить мировой финансовый кризис.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил вице-президент Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель.

Таким образом CS фактические прекратила свое существование в прежнем виде спустя 167 лет с момента основания. Сумму сделки оценили в 3 млрд франков, или 3,3 млрд долларов.

"В тот понедельник утром 20 марта скорее всего, был бы финансовый кризис. Это могло повлиять не только на швейцарский финансовый центр, но и на международную экономику. CS, как глобальный системно значимый банк, был бы неплатежеспособен в понедельник. Был огромный риск глобального финансового кризиса", - отметил Шлегель.

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