Нацбанк поднял курс доллара в Украине сразу на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс доллара к гривне сразу на 25%.

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс доллара к гривне сразу на 25%.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, официальный курс доллара на четверг, 21 июля, составляет 36,5686 грн/долл.

"Такое решение было сделано по причине из-за того, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25", - сказано в сообщении НБУ.

Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.