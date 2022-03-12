Нацбанк Кыргызстана временно запретил юрлицам вывоз наличных долларов за границу

Национальный банк Кыргызстана ввел временный запрет на вывоз за пределы республики наличных долларов для юридических лиц.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу говорится в сообщении финансового регулятора.
"В целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке правлением Национального банка принято постановление "О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
В соответствии с решением банка, установлен временный запрет на вывоз наличных долларов за пределы республики. Это ограничение распространяется на коммерческие банки, обменные бюро, микрофинансовые и микрокредитные компании.