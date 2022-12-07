Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома

Нацбанк Кыргызстана произвел интервенцию на валютном рынке страны, продав почти 60 млн долларов.
Как передает Report, об этом сообщают СМИ Кыргызстана.
Регулятор придерживается следующей политики, в случае существенного роста курса доллара в стране он продает на местном рынке американскую валюту для поддержания кыргызского сома. В обратной ситуации доллары покупаются.
За год продажи осуществлялись 7 раз, и всего было реализовано 330 млн долларов.
Сейчас в Кыргызстане один доллар торгуется в районе 84,5-85,5 сомов.