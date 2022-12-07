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Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома

Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома Нацбанк Кыргызстана произвел интервенцию на валютном рынке страны, продав почти 60 млн долларов.
Финансы
7 декабря 2022 г. 09:09
Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома

Нацбанк Кыргызстана произвел интервенцию на валютном рынке страны, продав почти 60 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ Кыргызстана.

Регулятор придерживается следующей политики, в случае существенного роста курса доллара в стране он продает на местном рынке американскую валюту для поддержания кыргызского сома. В обратной ситуации доллары покупаются.

За год продажи осуществлялись 7 раз, и всего было реализовано 330 млн долларов.

Сейчас в Кыргызстане один доллар торгуется в районе 84,5-85,5 сомов.

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Версия на английском языке National Bank of Kyrgyzstan sells $60 million to maintain som rate

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