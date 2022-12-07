Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома

Нацбанк Кыргызстана произвел интервенцию на валютном рынке страны, продав почти 60 млн долларов.

Нацбанк Кыргызстана произвел интервенцию на валютном рынке страны, продав почти 60 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ Кыргызстана.

Регулятор придерживается следующей политики, в случае существенного роста курса доллара в стране он продает на местном рынке американскую валюту для поддержания кыргызского сома. В обратной ситуации доллары покупаются.

За год продажи осуществлялись 7 раз, и всего было реализовано 330 млн долларов.

Сейчас в Кыргызстане один доллар торгуется в районе 84,5-85,5 сомов.