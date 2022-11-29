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Нацбанк Кыргызстана понизил учетную ставку

Нацбанк Кыргызстана понизил учетную ставку Правление Национального банка Кыргызстана понизило учетную ставку с 14 до 13%.
Финансы
29 ноября 2022 г. 10:37
Нацбанк Кыргызстана понизил учетную ставку

Правление Национального банка Кыргызстана понизило учетную ставку с 14 до 13%.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан.

"По данным на 18 ноября, годовая инфляция составила 14,5%, снизившись с 15,4% процента в октябре. Темпы инфляции в Кыргызстане демонстрируют тенденцию замедления. Тем не менее глобальная конъюнктура остается неопределенной, мировые цены на продукты питания, энергоносители и другие товары, несмотря на последовательное снижение, остаются высокими", - говорится в сообщении регулятора.

Ожидается, что замедление инфляционных процессов продолжится в 2023 году. Поэтому приоритетной задачей является проведение согласованной фискальной и монетарной политики для поддержания макроэкономической стабильности, а также проведения структурных реформ, в том числе реализации мер по снижению немонетарных факторов инфляции и насыщению внутреннего рынка потребительскими товарами.

"Учитывая условия развития внешней и внутренней экономической среды, Нацбанк принял решение снизить размер учетной ставки до 13%. НБ КР на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде", - заверил финансовый регулятор.

Следующее плановое заседание по вопросу учетной ставки состоится 30 января.

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