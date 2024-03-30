Нацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты World Painting

Национальный Банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты World Painting (Картина мира) из серии монет "Изучая монеты - открывай Казахстан". Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Национальный Банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты World Painting (Картина мира) из серии монет "Изучая монеты - открывай Казахстан". Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе банка.

Коллекционные монеты World Painting выпускаются в рамках коллаборационного проекта с арт-агентством Dpartners.

Монеты изготовлены: из серебра 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати. Масса монеты - 62,2 грамм, номинал – 2 000 тенге. Тираж монет составляет 300 штук; из сплава мельхиор МН 25 с применением технологии цветной печати. Масса монеты – 15 грамм, номинал – 200 тенге. Тираж монет составляет 5 000 штук.

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - говорится в сообщении Нацбанка.

Международный социальный арт-проект представляет собой мозаику из фрагментов, созданных представителями из разных стран мира. "Картина мира" установила мировой рекорд Гиннесса как полотно, в создании которого наибольшее количество людей передавали друг другу кисть.

На холсте свой след красками оставили 2 070 человек из почти 200 стран.