Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

Отмечается, что Нацбанк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки, и ее достигнутый уровень оценивается как достаточно высокий.

"Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", – говорится в сообщении регулятора.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 год.

Напомним, что 26 октября Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне 16% годовых.