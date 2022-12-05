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Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку

Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт.
Финансы
5 декабря 2022 г. 12:55
Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

Отмечается, что Нацбанк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки, и ее достигнутый уровень оценивается как достаточно высокий.

"Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", – говорится в сообщении регулятора.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 год.

Напомним, что 26 октября Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне 16% годовых.

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Версия на английском языке Kazakh National Bank again raises base rate

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