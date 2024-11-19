Нацбанк Казахстана вновь обяжет компании продавать ему 50% валютной выручки

Для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

Для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом говорится в официальном заявлении Нацбанка Казахстана со слов заместителя председателя банка Алии Молдабековой.

"Соответствующее постановление правительства Казахстана и приказ Национального банка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни", - указывается в сообщении финансового регулятора, которое стало ответом на ситуацию на валютном рынке республики после того, как в прошедший понедельник национальная валюта - тенге перешагнула свой новый "психологический" рубеж.

В обменных пунктах в двух крупных мегаполисах страны - в Астане и Алматы - один доллар продавали за 502 тенге, хотя в прошедшую неделю курс был на 4 тенге ниже.

"Совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков", - сказано в заявлении.

Она также отметила, что на нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.

"На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке. Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту", - считает Молдабекова.

Она заявила, что "снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние".

Ранее норма об обязательном продаже 50% валютной выручки компаниями действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.