Нацбанк РК в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге

Национальный банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, согласно документу, циркуляционная монета номиналом 200 тенге будет выпущена для эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы монет низших номиналов.

Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа, указывается в документе. Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше.

Срок службы монет составляет 10-15 лет, отмечается в сообщении. Планируемый объем выпуска новых монет – 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.