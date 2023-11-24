Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 16% до 15,75%

Базовую ставку в Казахстане снизили до 15,75%.

Базовую ставку в Казахстане снизили до 15,75%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении финансового регулятора.

В ведомстве отмечают, что годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений.

"При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - отмечается в сообщении.

В Нацбанке уточнили, что прогноз инфляции на 2023 год улучшен до 9,3-10,3%.

"Пересмотр прогноза на 2023 год связан с более умеренным, чем ожидалось, ростом тарифов на ЖКУ и более сдержанным ростом цен на непродовольственные товары", - говорится в сообщении.

Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 7,5-9,5%, на 2025 год – на уровне 5,5-7,5%.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы пересмотрен. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. Прогноз на 2024 год снижен до 3,2-4,2%, на 2025 год с учетом эффекта более низкой базы повышен до 5,5-6,5%.

В ведомстве подчеркнули, что основной фактор, повышающий риски прогноза – это неопределенность параметров добычи нефти в 2024-2025 годах.

Очередное решение по базовой ставке объявят 19 января 2024 года.