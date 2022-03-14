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Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции на почти на 422 млн долларов

Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции на почти на 422 млн долларов Национальный банк Казахстана в целях стабилизации внутреннего рынка на прошлой неделе провел валютные интервенции на сумму 421,9 млн долларов США.
Финансы
14 марта 2022 г. 10:21
Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции на почти на 422 млн долларов

Национальный банк Казахстана в целях стабилизации внутреннего рынка на прошлой неделе провел валютные интервенции на сумму 421,9 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке Национальный банк проводит валютные интервенции. За прошедшую неделю их объем составил 421,9 млн долларов США, или 59,2% от общего объема биржевых торгов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за прошлую неделю составили 240,2 млн долларов. Доля валютных интервенций Нацбанка и продаж из Национального фонда составила 92,9% от общего объема торгов.

"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике и приверженность принципам свободного плавания обменного курса", - отметил регулятор.

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Версия на английском языке Kazakh National Bank implements forex interventions for almost $422M

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