Нацбанк Казахстана прорабатывает дополнительные поставки долларов наличными от ФРС США

Нацбанк Казахстана прорабатывает вопрос поставок дополнительных объемов долларов наличными от Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.
"С учетом сложившейся ситуации Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы - центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности", - говорится в сообщении.
Как уточнили в финансовом регуляторе, Нацбанк не принимал постановлений или подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Казахстане. "Вместе с тем отмечаем, что возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации", - пояснили в пресс-службе.
В этот же день Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала обращение банков, в котором говорится, что пункты обмена периодически ограничивают выдачу наличной валюты из-за временных затруднений, связанных с ее доставкой.
Ряд банков в Казахстане испытывает дефицит наличных долларов США.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщил источник в банковских кругах.
"В Казахстане наблюдается дефицит наличных долларов. Во многих банках нет наличных долларов. Это связано с увеличением срока доставки наличной валюты в Казахстан из других стран. Полеты рейсовых самолетов тоже стали более долгими в облет Украины и России", - сказал собеседник агентства пятницу.
По его оценке, дефицит наличной валюты - "временное явление". ЦБ Казахстана и частные банки сейчас перестраивают доставку наличных долларов, чтобы ускорить время их доставки из-за рубежа, отметил он.
В Нацбанке Казахстана пока ситуацию не комментируют.