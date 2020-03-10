Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12% для поддержания обменного курса национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, выступая на заседании правительства.

"На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентных пункта", - сказал Досаев.

Повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние цены и уровень долларизации.

Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге, отметил он.

"Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы", - сказал глава Нацбанка.

Досаев подчеркнул, что Национальный банк внимательно следит за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках и готов в случае необходимости принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке Казахстана.

Также председатель центрального банка отметил, что по поручению главы государства 9 марта было сделано совместное обращение правительства и Национального банка Республики Казахстан по ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности.

Утром девятого марта пункты обмена валюты Алматы и Нур-Султана стали торговать долларом по курсу 394-399 тенге. Экономисты заявили, что причина скачка доллара кроется в обвале мировых цен на нефть почти на 30% - до 30 долларов за баррель. Это произошло потому, что участники сделки ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия, Казахстан) 6 марта в Вене не смогли договориться о снижении объемов добычи. Кроме этого турбулентность мировой экономики, страдающей от коронавируса, отражается на мировых рынках капитала и товаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в Акорде. Глава государства поручил правительству, Национальному банку и другим государственным органам исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом.

Размер базовой ставки означает, что Нацбанк будет выдавать краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимать их денежные средства на депозиты под 12%.

До этого базовая ставка оставалась неизменной на уровне 9,25% с сентября 2019 года.