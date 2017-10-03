Нацбанк Казахстана назвал причины ускорения инфляции

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Одной из причин роста цен в Казахстане является рост потребительского кредитования и повышение стоимости импортируемых товаров. Как сообщает Report со ссылкой на BNews.kz, об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе заседания правительства.

"Одним из драйверов роста непродовольственных цен является рост потребительского кредитования. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в банках вырос на 11% или 270 млрд тенге (790 млн долларов)", - проинформировал он.

По его словам, дефлятор ВВП, который отражает изменение всех цен на отечественные товары, за первое полугодие текущего года составил 6,7%, что ниже показателя индекса потребительских цен, которые включают в себя изменение цен и на импортированные товары.

"Очевидно, что стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России на 32% в этом году демонстрирует недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей", - сказал глава Нацбанка.