Нацбанк Казахстана до ноября продаст до $1,4 млрд для стабилизации курса тенге

Нацбанк Казахстана планирует до конца октября продать на валютном рынке $1,3-1,4 млрд для стабилизации курса тенге.

Нацбанк Казахстана планирует до конца октября продать на валютном рынке $1,3-1,4 млрд для стабилизации курса тенге.

Как сообщает Report, об этом сказал глава банка Тимур Сулейменов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что волатильность курса тенге к доллару, наблюдающаяся с начала октября, связана с несколькими причинами.

"Мы наблюдаем значительный спрос на доллары со стороны субъектов хозяйства, то есть экономических агентов, это касается как частного сектора, так и квазигосударственных субъектов", - сказал Сулейменов.

Успокоить волатильность, по его мнению, поможет продажа $1,3-1,4 млрд из Национального фонда, средствами которого управляет Нацбанк. "Этих средств вполне достаточно для того, чтобы вот эта волатильность в моменте успокоилась и курс вернулся к своим более фундаментальным значениям", - добавил глава Нацбанка.

Курс тенге к доллару по итогам биржевых торгов 10 октября опустился до 490,84 тенге/$1, что является минимумом с марта 2022 года.