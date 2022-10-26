Нацбанк Казахстан повысил базовую ставку до 16%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 14,5% до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности со

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 14,5% до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в Нацбанке.

Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами, по данным сентября, стало достаточно значительным.

"Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля. Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году", - считают в Нацбанке.

Динамика экономической активности складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. По итогам января-сентября 2022 года рост ВВП составил 2,8%. Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Положительный вклад в динамику ВВП вносят ненефтяные сектора: обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство.