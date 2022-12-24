Нацбанк и Минфин Чехии советуют властям пока не переходить на расчеты в евро

Нацбанк и Минфин Чехии порекомендовали властям страны на время воздержаться от перехода к оплате счетов в евро. Для начала необходимо снизить уровень инфляции и добиться определенного баланса в бюджете страны.

Нацбанк и Минфин Чехии порекомендовали властям страны на время воздержаться от перехода к оплате счетов в евро. Для начала необходимо снизить уровень инфляции и добиться определенного баланса в бюджете страны.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Чешское правительство приняло рекомендации центральных финансовых институтов и пока не установило сроки перехода страны в расчеты на евро. Дискуссия о принятии единой европейской валюты в данное время представляется преждевременной", - сказано в публикации.

В статье указали, что реализация планов по присоединении Чехии к еврозоне является одной из основных для властей страны. Чехия вступила в Евросоюз в 2004 году и с тех пор обещала перейти в расчеты в евро. Однако сроки перехода определяются на местом уровне, что, по мнению экспертов, не произойдет и в 2023 году.