Нацбанк Грузии усилил контроль за банковскими операциями с Ираном

Национальный банк Грузии обязал коммерческие банки страны проводить усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также проводить усиленный мониторинг операций с этой страной. Данное решение принято в целях соблюдения требований между

Национальный банк Грузии обязал коммерческие банки страны проводить усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также проводить усиленный мониторинг операций с этой страной. Данное решение принято в целях соблюдения требований международных санкций, введенных США против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении регулятора.

Нацбанк призвал коммерческие банки в случае существования риска нарушения санкций, не совершать сделки подобного типа.

"С привлечением Национального банка и коммерческих банков разработано положение, в котором детально определены требования, соблюдение которых значительно снизит риски нарушения коммерческими банками требований международных санкций", – говорится в заявлении.

Нацбанк отмечает, что выполнение указанного документа является обязательной для всех коммерческих банков и направлено ​​на снижение рисков, связанных с международными корреспондентскими отношениями, и соблюдение санкционного режима.

Кроме того, коммерческие банки уполномочены использовать еще более жесткие механизмы контроля в соответствии со своими внутренними политиками и процедурами.

По информации регулятора, в последние месяцы с целью снижения значительно возросших транспортных расходов из-за пандемии COVID-19 имели место случаи использования транзитного коридора Ирана во время импорта товаров из некоторых азиатских стран.

"Банковские операции, прямо или косвенно связанные с Ираном или товарами иранского происхождения, в том числе банковские расчеты, связанные с перевозкой товаров через территорию Ирана или с использованием транспортных средств, зарегистрированных в Иране (воздушный, морской, наземный, железнодорожный), в условиях полномасштабных санкций США против Ирана, могут считаться нарушением международных санкций, введенных США", - говорится в заявлении.

В Нацбанке заявили, что такие операции в рамках корреспондентских отношений банковского сектора создают риск препятствий проведения операций в иностранной валюте за пределами страны.