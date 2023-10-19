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Нацбанк Грузии принял решение о смягчении политики кредитования

Нацбанк Грузии принял решение о смягчении политики кредитования Национальный банк Грузии принял решение пересмотреть кредитную политику в отношении потребительских кредитов и кредитов в иностранной валюте. С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернется к уровню 2022 года и составит четы
Финансы
19 октября 2023 г. 09:16
Нацбанк Грузии принял решение о смягчении политики кредитования

Национальный банк Грузии принял решение пересмотреть кредитную политику в отношении потребительских кредитов и кредитов в иностранной валюте. С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернется к уровню 2022 года и составит четыре года.

Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

На сегодняшний день комитет по финансовой стабильности, исходя из последних тенденций, решил оставить неизменным контрциклический буфер капитала (контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков).

С 2018 года ставка контрциклического буфера сохранялась на уровне 0% и росла в зависимости от роста уровня кредитования. В марте 2023 года ставка контрциклического буфера была увеличена до 1%.

"По оценке комитета, при сохранении текущей тенденции кредитной активности и экономического роста ожидается, что соотношение кредитов к ВВП приблизится к долгосрочному тренду в 2024 году. Таким образом, на текущем этапе нет необходимости менять ставку контрциклического буфера капитала по сравнению с существующим уровнем", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Однако при этом Нацбанк использует принцип хеджирования для кредитов более 300 тыс. лари. Данное новшество в правилах кредитования вступит в силу с 1 января 2024 года.

В то же время Нацбанк увеличил лимит выдачи без хеджирования кредитов в лари с 200 тыс. до 300 тыс. для получающих доход в лари.

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